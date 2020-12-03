Средние цены на бензин в России за неделю не изменились

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 23 по 29 ноября не изменились и составили 45,83 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 1 коп. - до 43,22 руб. за литр. Средняя стоимость бензина марки Аи-95 снизилась на 1 коп. - до 46,96 руб. за литр, Аи-98 - выросла на 2 коп., до 53,38 руб. за литр.

Дизельное топливо подорожало на 9 коп. - до 48,54 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 8 регионах РФ, наиболее заметный отмечен в Абакане - на 0,3%. Снижение цен наблюдалось в Кызыле и Симферополе - на 0,3%, Белгороде и Курске - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 руб. до 44,67 руб. за литр, марки Аи-95 - от 41,9 руб. до 50,15 руб., марки Аи-98 - от 49,99 до 55,89 руб.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,9 руб. до 44,41 руб. за литр, марки Аи-95 - от 45,3 руб. до 48,86 руб., марки Аи-98 - от 53,2 до 55,66 руб.

Объем производства бензина в РФ с 23 по 29 ноября вырос на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 781,8 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 5,8% и составило 1 млн 551,5 тыс. тонн.