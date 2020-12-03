Eni планирует перевести НПЗ на водородную энергетику для снижения парниковых выбросов

ТАСС, 3 декабря. Enel и Eni сотрудничают над проектами в области экологически чистого водорода. Компании прорабатывают возможность производства "зеленого" водорода для последующего перевода на него нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Eni для снижения их углеродного следа, говорится в сообщении Enel.

Оба партнера планируют производить "зеленый" водород с помощью электролизеров, работающих от возобновляемых источников энергии. Электролизеры будут расположены рядом с двумя нефтеперерабатывающими заводами Eni, где экологически чистый водород является наилучшим способом декарбонизации. Каждый из двух пилотных проектов включает в себя производство "зеленого" водорода с помощью электролизера мощностью около 10 МВт.

Производство экологически чистого водорода планируется начать в 2022-2023 годах.

"Мы заинтересованы в том, чтобы совместно с Eni исследовать перспективный сектор "зеленого" водорода. Вместе мы определили несколько площадок, на которых можно начать первые проекты. Планируется, что общая система будет работать как замкнутый контур, в котором электролизер, питаемый возобновляемой энергией, и нефтеперерабатывающий завод будут находиться в одном и том же месте, что позволит избежать строительства сложной транспортной инфраструктуры для перемещения водорода", - приводятся в сообщении слова генерального директора Enel Франческо Стараче.

В сегменте экологически чистого водорода группа Enel также разрабатывает проекты в Испании, Чили и США. В случае подтверждения ожидаемых экономических результатов в сфере "зеленого" водорода Enel планирует увеличить свои мощности в этом сегменте до более чем 2 ГВт к 2030 году.

Eni в сегменте водорода также изучает другие проекты в Италии и Великобритании.