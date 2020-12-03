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ВЭБ.РФ разместил трехлетние бонды объемом 25 млрд рублей по ставке 5,95%

Повышенный спрос со стороны инвесторов в размере 40 млрд рублей позволил увеличить первоначальный объем сделки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ разместила трехлетние бонды объемом 25 млрд рублей по ставке купона 5,95% годовых. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, выступающего организатором сделки.

"Успешно закрыта книга заявок по облигациям ВЭБ.РФ объемом 25 млрд рублей на срок 3 года по ставке купона 5,95% годовых", - сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Повышенный спрос со стороны инвесторов в размере 40 млрд рублей позволил увеличить первоначальный объем сделки с 20 до 25 млрд рублей и разместиться без премии ко вторичному рынку. Выпуск также получил широкую дистрибуцию - в сделке приняли участие все основные категории российских институциональных инвесторов, а также физические лица.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, БК Регион, ВТБ Капитал, МКБ, РСХБ, Сбер КИБ и Совкомбанк.

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