Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно на ожидании данных о безработице

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в четверг изменились разнонаправленно.

Согласно данным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones поднялся на 85,73 пункта (+0,29%) и остановился на уровне 29 969,52. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 2,29 пункта (-0,06%), до отметки 3 666,72. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 27,82 пункта (+0,23%), до уровня 12 377,18.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,57%, до $45,57 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,82%, до $1 844,90 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, в целом участники рынка настроены оптимистично в отношении перспектив восстановления экономики, и один из поводов для этого - данные о сокращении до 712 тыс. числа обращений за пособиями по безработице за неделю, завершившуюся 28 ноября.

"На рынках царит оживление, инвесторы рассчитывают, что в 2021 году экономика восстановится, - привела газета мнение экономиста из Commerzbank Питера Диксона. - Хотя в последние дни было много позитивных сигналов, не стоит ожидать, что биржевые индексы начнут резко расти. Скорее, можно ожидать медленного, постепенного роста".