Эксперт: объем средств россиян в банках вырос на 1,3%, несмотря на снижение ставок

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объем средств граждан, включая депозиты и текущие счета, в российских банках с начала года (за январь - сентябрь) вырос на 1,3%, до 32 трлн рублей, сообщил ТАСС директор банковского сектора Fitch Антон Лопатин.

Аналитик также отметил, что ставки по депозитам снижаются уже несколько лет, а за три квартала 2020 года средняя ставка упала на 150 базисных пунктов, при этом в августе - сентябре ситуация стабилизировалась. По данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в конце ноября 2020 года составила 4,44%.

"В течение 2020 года наблюдались некоторые оттоки с депозитов физлиц, однако если брать данные за три квартала, то, учитывая текущие счета, все же наблюдался хоть и небольшой, но все же рост (1,3% по расчетам Fitch)", - сказал он.

Лопатин отметил, что низкие ставки по вкладам ведут к тому, что клиенты банков обращают внимание на альтернативные инструменты, например ценные бумаги, при истечении срока депозита открытого под высокую по нынешним временам ставку, часть клиентов, пользуясь исторически низкими ставками по ипотеке, могут инвестировать в недвижимость. Также во времена экономической нестабильности граждане предпочитают держать деньги "на руках". Особенно это наблюдалось в марте - апреле, в начале пандемии, отмечает он.