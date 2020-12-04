"Известия": цены на повседневные товары выросли за год на 14% из-за роста курса валют

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Цены на повседневные товары и продукты за год выросли на 14%. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".

В список товаров "Ромира" вошли мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски и другие повседневные товары. Из непродуктовых товаров вошли разные виды одежды, обувь, туалетная бумага, лекарства, бытовая химия и средства личной гигиены. В "Ромире" пояснили изданию, что статистика компании по ценам замеряет стоимость корзины, которую граждане покупают фактически.

"В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья. Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы", - рассказала "Известиям" исполнительный директор "Ромира" Инна Караева.

Цены в магазинах в течение года менялись скачками, реагировали с небольшой задержкой на изменения курсов валют и на изменения в налоговом законодательстве. К примеру, на повышение НДС до 20%, которое влияло на стоимость товаров в течение всего 2019 года. В "Ромире" отметили, что производители и ритейлеры меняли стоимость товаров почти одновременно.

В пресс-службе ФАС "Известиям" заявили, что ведомство не оценивает отдельно стоимость импортной пищевой продукции, но при этом фиксирует изменение цен ряда социально-значимых товаров и продуктов питания по сравнению с январем 2020 года (сахарный песок, растительное масло, гречка). В ведомстве добавили, что одной из основных причин увеличения цен может быть волатильность валют.

В Росстате, Минэкономразвития и Минпромторге на запросы "Известий" не ответили.