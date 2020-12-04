РБК: продавцы косметики предупредили об "обедневшем" ассортименте

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Парфюмерно-косметическая розница в России может войти в сезон высоких продаж с меньшим ассортиментом из-за сбоя в системе маркировки. Об этом написало РБК со ссылкой на исполнительного директора Национальной ассоциации производителей и дистрибьюторов парфюмерии Людмилу Кузнецову. Магазины столкнулись со сложностью: из-за системы маркировки духов они вынуждены принимать тысячи товаров поштучно. Оператор системы и Минпромторг объясняют проблемы попыткой продажи контрафакта и человеческим фактором, отмечает издание.

По словам исполнительного директора ассоциации, многие производители, дистрибьюторы и розничные продавцы парфюмерии испытывают сложности из-за системы маркировки "Честный знак". Одной из основных проблем в специализированных сетях, отмечает изданию Кузнецова, стала приемка товара: в некоторых случаях ее сроки на распределительном центре растягиваются на несколько суток. Происходит это из-за того, что крупнейшие ретейлеры сейчас не обрабатывают поступающие товары по коду агрегации, то есть единому коду на транспортной упаковке (в которой, в свою очередь, содержатся товары с собственными кодами). Вместо этого парфюмерия - "а это тысячи товаров!" - принимается и сканируется поштучно.

Причиной такой поштучной приемки Кузнецова называет нежелание получать штрафы из-за так называемой пересортицы - когда при поступлении товара выясняется, что произошло "задвоение" кодов: два товара из одной партии были промаркированы одним кодом и, значит, количество уникальных кодов, "зашитых" в агрегационный код, не совпадет.

Комментарий ЦРПТ

Система маркировки предусматривает, что товар может быть промаркирован как производителем, так и дистрибьютором. Как считают в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки "Честный знак"), появление дублированных, двух одинаковых кодов может означать, что в товарной цепи кто-то попытался скопировать легальный код и нанести его на нелегальную продукцию.

"Возможно, на промежуточном этапе в оптовом звене. К сожалению, экспертные оценки говорят о том, что уровень нелегальной продукции в парфюмерной отрасли довольно высок", - объяснил представитель оператора.

Позиция Минпромторга

В Минпромторге известно о сложностях отрасли с разагрегацией транспортной упаковки и осуществлением поштучной приемки духов и туалетной воды - они были озвучены представителями парфюмерной отрасли в ходе заседания проектно-экспертной группы в ноябре, сообщили РБК в пресс-службе министерства. Однако в министерстве считают, что причина проблемы - человеческий фактор, ошибки сотрудников, участников оборота, которые допускаются на этапе формирования транспортных упаковок и не связаны с функционалом системы маркировки. Вопрос "принят во внимание", и пути решения проблемы прорабатываются вместе с оператором системы, указали в Минпромторге.

О маркировке

Для парфюмерии цифровая маркировка и передача сведений об обороте товаров в систему стали обязательными с 1 октября 2020 года. До 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных товарных остатков духов и туалетной воды, произведенных или ввезенных на территорию России до 1 октября 2020 года.