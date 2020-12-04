ВТБ предупредил о мошеннической схеме с "долгами" за ЖКХ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ выявил новую схему мошенников с использованием методов социальной инженерии. Теперь злоумышленники сообщают о якобы долгах за услуги ЖКХ, которые образовались за время изоляции, и просят их оплатить. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"ВТБ зафиксировал новые случаи социальной инженерии - мошенники сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях, получая доступ к банковским счетам граждан", - отметили в банке.

По данным ВТБ, несколько клиентов столкнулись с подобной схемой. Мошенники направили им сообщения с требованием оплатить возникшие долги по ЖКХ и со ссылкой для проведения транзакции, сумма не была фиксированной и варьировалась в среднем от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Если клиент игнорировал сообщения, мошенники звонили ему от имени якобы управляющей компании для проверки совершенных ранее в этом году платежей, убеждая в наличии "долга по квартплате". Выяснив способ оплаты и реквизиты карты, по которой проходил платеж, лжесотрудники предлагали совершить "тестовую транзакцию для проверки" и сообщить им код из направленного СМС-сообщения.

В ВТБ отмечают, что в 2020 году злоумышленники пользуются тем, что значительное число россиян находятся на изоляции или работают удаленно. Притом, что режим самоизоляции на всей территории РФ официально был отменен еще несколько месяцев назад, многие компании перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы, из-за чего граждане в 2020 году гораздо чаще находятся дома.