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Матвиенко предложила освободить российских цветоводов от НДС

Ранее рабочая группа Совета Федерации направила Андрею Белоусову предложение об освобождении от НДС производителей цветочной продукции, если сумма их дохода от не превышает 1 млрд рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вновь вернуться к вопросу освобождения от налога на добавленную стоимость отечественных производителей цветочной продукции. Об этом она сказала в пятницу на совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"Прошу вернуться к вопросу снижения НДС либо других мер реальной поддержки для отечественных цветоводов, отрасль находится действительно в тяжелом положении, пандемия только усугубила его", - сказала Матвиенко.

Ранее рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение об освобождении от налога на добавленную стоимость производителей цветочной продукции, если сумма их дохода от реализации товара в совокупности не превышает 1 млрд рублей. Сенаторы предлагают для этого подготовить проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в статью 145 второй части Налогового кодекса РФ.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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