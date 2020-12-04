Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в ноябре выросли на 5,9%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в ноябре 2020 г. выросли на 5,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 157,580 тыс., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). При этом за январь - ноябрь продажи упали на 10,3% в годовом выражении - до 1,346 млн авто.

"Как ожидалось, хорошее начало предновогодней гонки продолжилось, и еще один месяц продемонстрировал рост. В ноябре продажи новых автомобилей возросли на 5,9% - немного меньше, чем в октябре. Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж", - прокомментировал результаты продаж авто в РФ председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке. "Учитывая текущее падение продаж на 10,3% в годовом выражении и предстоящий месяц активных продаж, прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ в размере 1,522 млн легковых и легких коммерческих автомобилей к концу года выглядит вполне реалистично", - добавил он.