Банк "Открытие" продает свой офис на Садовом кольце

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк "Открытие" продает свой офис в Москве за 249,3 млн руб. Двухуровневое нежилое помещение общей площадью 692 кв. м находится в Замоскворечье, историческом районе столицы.

Недвижимость располагается по адресу: улица Валовая, д. 20. "Ранее здесь размещался дополнительный офис банка", - рассказали ТАСС в пресс-службе банка.

Головной офис банка "Открытие" находится также в Замоскворечье на Летниковской улице, д. 2.

О банке "Открытие"

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный Банком России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 г. В январе 2019 г. к нему был присоединен санируемый Бинбанк.

Летом прошлого года регулятор обьявил о завершении санации "Открытия". Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. В июне 2020 г. глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала реалистичным сроком продажи банка "Открытие" весну 2022 г. В настоящее время кредитная организация занимает восьмое место по размеру активов среди российских банков.