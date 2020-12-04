Греф 4 декабря доложит Путину об основных направлениях развития Сбербанка

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой заслушает доклад об основных направлениях деятельности организации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в пятницу президент по видеосвязи также примет участие в пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

"Будет модератор этого заседания - Герман Греф, который уже после конференции проведет отдельную встречу непосредственно по делам Сбербанка и, как он регулярно делает, проинформирует главу государства об основных направлениях работы крупнейшего финансового учреждения России", - сказал представитель Кремля.

У Путина в пятницу также запланировано совещание с постоянными членами Совета безопасности России, добавил Песков. Кроме того, ожидается международный телефонный разговор.

AI Journey - одна из крупнейших площадок для получения актуальной информации про развитие искусственного интеллекта. Конференция проводится "Сбером" совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году AI Journey проходила в офлайн-формате и собрала более 150 спикеров. В этом году мероприятие проходит 3-5 декабря также в режиме онлайн, ожидаются выступления около 200 ведущих российских и зарубежных специалистов.