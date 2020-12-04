ВЭБ передаст ГТЛК наиболее значимые проекты "ВЭБ-лизинга"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в рамках создания единой лизинговой компании передаст ГТЛК наиболее значимые активы "ВЭБ-лизинга", заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов, выступая в рамках Первого Евразийского конгресса.

"Вам досталась крупнейшая лизинговая компания. Председателем правительства принято решение о формировании на базе ГТЛК даже большей компании. Мы как ВЭБ передадим вам наиболее интересные для вас активы из "ВЭБ-лизинга", и капитала, таким образом, в ГТЛК будет больше", - сказал Шувалов, обращаясь к руководителю ГТЛК Евгению Дитриху.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о намерении преобразовать две государственные лизинговые компании в Единую лизинговую компанию. Данная инициатива является частью реформы российских институтов развития.

ГТЛК - крупнейшая российская лизинговая компания по объему активов (около 1,3 трлн рублей по данным на 30 сентября 2020 года), организация работает в сфере лизинга железнодорожного, авиационного и морского транспорта в стране. С 2009 г. стратегия развития ГТЛК находится под постоянным контролем Министерства транспорта.

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциал экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 г., заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.