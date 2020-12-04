Костин ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на заседании 18 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Банк России, вероятнее всего, не будет менять ключевую ставку на последнем в этом году заседании совета директоров. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Первого Евразийского конгресса.

"Наши аналитики считают, что инфляция в следующем году может составить 2,8-3%. Поэтому для ЦБ политически не выгодно сейчас повышать ставку, потому что это никому не нравится - не нравится бизнесу, не нравится правительству, и так далее, и я бы на их месте этого не делал бы. Мне кажется, они на какое-то время стабилизируются сейчас. <…> Пока еще каких-то тревожных сигналов, чтобы давать сигнал рынку в обратную сторону, [нет]", - сказал он.

Ранее сегодня главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач отмечал, что экономические факторы сейчас складываются в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний.

2020 год в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии сопровождался активным смягчением денежно-кредитной политики как российским ЦБ, так и мировыми регуляторами. С начала года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза подряд, установив ее на июльском заседании совета директоров на очередном историческом минимуме в 4,25% годовых. На этом уровне ставка держится по сегодняшний день. С момента введения в 2013 году уровень ставки не опускался ниже 5,5%.

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциал экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.