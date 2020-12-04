ЕАБР предоставил Банку развития Казахстана кредитную линию на сумму 5,7 млрд рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) подписали кредитный договор, предусматривающий открытие ЕАБР кредитной линии БРК на сумму 5,724 млрд рублей сроком на семь лет. Церемония подписания состоялась на полях Первого Евразийского конгресса, организованного ЕАБР, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"ЕАБР и БРК связывают долгосрочные партнерские отношения. Уверен, что подписанный договор создаст новые возможности для наших казахстанских коллег в рамках инвестиционной деятельности", - подчеркнул председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Отмечается, что средства будут направлены на кредитование инвестиционных проектов в приоритетных отраслях в рамках мандата БРК.

Сделки в финансовом секторе относятся к приоритетным направлениям инвестиционной деятельности ЕАБР, согласно действующей Стратегии ЕАБР на период 2018-2022 годов.

О конгрессе

Первый Евразийский конгресс организован Евразийским банком развития (ЕАБР). Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциала экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 года, заменив собой ЕврАзЭС, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, Молдавия имеет статус наблюдателя.