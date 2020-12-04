"Россети" установят систему накопления электроэнергии в Тверской области

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует до конца 2020 г. установить систему накопления электрической энергии в Тверской области. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.

"До конца года будет установлен новый элемент сети - система накопления электрической энергии (СНЭ) для повышения качества и резервирования протяженной сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении. Также ведутся работы по созданию Калининского цифрового района электросетей. Запланированный объем финансирования инвестиционной программы 2020 года в Тверской области составляет 2,08 млрд руб., ожидается ввод 33 МВА трансформаторной мощности и 123 км ЛЭП. Осуществлено техприсоединение 2 387 потребителей на общую мощность 43,4 МВт.

Количество технологических нарушений в 2020 году в сети свыше 0,4 кВ Тверской области сократилось на 50% к 2017 году. Показатели распределительного сетевого комплекса по средней продолжительности (SAIDI) и частоты (SAIFI) прекращения передачи электроэнергии снизились на 18% и 12% соответственно к 2019 году.

Среди наиболее значимых событий года в сетевом комплексе Тверской области группа отмечает создание первого в стране профессионального аварийно-спасательного формирования на базе "Россетей" и обеспечение электроэнергией Ржевского мемориала Советскому солдату.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.