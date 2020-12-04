Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли, несмотря на данные Минтруда США

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии в пятницу продемонстрировали умеренный рост.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones поднялся на 73,18 пункта (+0,24%) и остановился на уровне 30 042,70. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 7,52 пункта (+0,21%), до отметки 3 674,24. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 12,30 пункта (+0,10%), до уровня 12 389,49.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов выросла на 0,26%, до $45,76 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,33%, до $1 847,10 за тройскую унцию.

На настроения инвесторов повлияли данные Бюро трудовой статистики, согласно которым в ноябре было создано 245 тыс. рабочих мест, в то время как в октябре - 638 тыс. "Этот показатель заметно ниже того, что ожидали эксперты", - отметила газета The Wall Street Journal.

"Данные о положении на рынке труда важны, - привела газета мнение руководителя департамента инвестиционной стратегии U.S. Bank Wealth Management Тома Хайнлина, - но они фактически подтверждают то, что уже и так известно: темпы восстановления экономики будут оставаться на нынешнем уровне до тех пор, пока не будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией".