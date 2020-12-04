Нижегородские предприятия агропрома получили в 2020 году 420 млн рублей льготных займов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Более 25 предприятий агропромышленного комплекса Нижегородской области получили в 2020 году из регионального Фонда поддержки АПК 420 млн рублей льготных займов. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Льготные займы предоставлены по ставке до 4% годовых. Размер процентной ставки определен для каждого предприятия индивидуально, исходя из того, в какой агроклиматической зоне Нижегородской области оно расположено. Например, для сельхозорганизаций северных районов области, где в большей степени выражены условия рискованного земледелия, было принято решение установить пониженные ставки", - сказал Никитин.

Он уточнил, что средства займов были израсходованы на удобрения, семена, топливо, корма, крупный рогатый скот, технику, животноводческое оборудование. Молочные заводы направили полученные средства на закупку молока у сельхозорганизаций и фермерских хозяйств для переработки, а предприятия пищевой промышленности закупили оборудование для переработки мяса, молока, производства хлебобулочных изделий. Кроме того, в этом году Фонд поддержки АПК также предоставил сельхозпредприятиям в лизинг 12 единиц техники на сумму 81 млн рублей.

"Льготные кредиты заметно снижают финансовую нагрузку на предприятия, особенно это важно в столь непростой период, связанный с пандемией и ее последствиями. При этом для одних компаний программы льготного кредитования оказались хорошим подспорьем для сохранения деятельности, для других - реальным инструментом развития бизнеса", - добавил губернатор Нижегородской области.