Соглашение между кабмином и Международным инвестбанком внесли на ратификацию в Госдуму

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС /. Кабмин РФ внес на ратификацию в Госдуму соглашение между правительством РФ и Международным инвестиционным банком (МИБ) об условиях пребывания организации на территории страны. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Соглашение было подписано 11 февраля 2020 года в Москве.

Согласно документу, МИБ и его сотрудникам предоставляется ряд привилегий и иммунитетов. В частности, банк, его имущество, активы, доходы, переводы, а также операции и сделки, осуществляемые в соответствии с соглашением, пользуются иммунитетом от любого налогообложения, всех ограничений и таможенных сборов.

Имущество и архивы банка обладают иммунитетами от обыска, реквизиции, конфискации и т.д. Все управляющие, директора, их заместители, должностные лица и сотрудники МИБ будут иметь иммунитет от правового преследования, иммиграционных и налоговых ограничений. Уточняется механизм подтверждения получения сотрудниками банка доходов для государственных органов и организаций на территории РФ, а также информирования налоговых и иных органов РФ о сотрудниках банка.

Помимо этого, определен регламент выдачи МИД России дипломатических паспортов сотрудникам банка - гражданам РФ.

Финансирование основной деятельности отделений и представительств МИБ в России будет осуществляться за счет его собственных средств. В то же время правительство РФ по возможности оказывает банку содействие в подборе подходящих служебных помещений и оборудования, необходимых для размещения представительств и отделений МИБ, а также в доступе к иным объектам и услугам материально-технического характера, необходимым для его функционирования, на не менее благоприятных условиях, чем любым другим международным организациям или дипломатическим представительствам на территории РФ.

МИБ - международная межгосударственная организация, учрежден в 1970 году. Членами МИБ являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Российская Федерация, Румыния, Словакия и Чехия. Объявленный капитал МИБ составляет €2 млрд. Россия является крупнейшим акционером банка с долей в оплаченном капитале МИБ 42,91%.

Банк специализируется на среднесрочном и долгосрочном финансировании проектов, направленных на поддержку развития экономик стран-участниц, реализация которых имеет значимый положительный социальный, экономический и экологический эффект. Банк предоставляет прямое финансирование и осуществляет кредитование в сотрудничестве с другими финансовыми институтами, а также через банки-партнеры.