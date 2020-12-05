Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях мер по стимулированию экономики

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу продемонстрировали уверенный рост.

Согласно данным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones поднялся на 248,74 пункта (+0,83%) и остановился на уровне 30 218,26. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 32,40 пункта (+0,88%), до отметки 3 699,12. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 87,05 пункта (+0,70%), до уровня 12 464,23.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,88%, до $46,04 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,04%, до $1 840,30 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, позитивная динамика биржевых индексов связана с оживлением среди участников рынка, ожидающих пакета мер по стимулированию экономики, а также указаниями на рост потребительской активности.

"Да, экономика переживает болезненный период, - привела газета мнение руководителя департамента инвестиций компании Barrett Asset Management Эми Конг. - Нужно прежде всего обращать внимание на ситуацию с доходами потребителей, поскольку при снижении доходов до того уровня, когда потребители потеряют уверенность, вновь побудить их идти на расходы будет сложно".