Энергетики зафиксировали новый рост неплатежей в России

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Шаров/. Россияне с ухудшением эпидемиологической обстановки этой осенью вновь стали меньше платить за свет и тепло. Энергетики, опрошенные ТАСС, говорят, что отчасти рост задолженности объясняется действием моратория на штрафы за неуплату, который правительство ввело весной. Снижение собираемости платежей может отразиться на инвестпрограммах компаний и способствовать росту аварийности на объектах, предупреждают они.

Мораторий на взыскание штрафов

В октябре этого года уровень оплаты за потребленную электроэнергию в России снизился до 89,4%, тогда как годом ранее этот показатель составлял почти 92%, сообщили ТАСС в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК). Рост неплатежей в ассоциации связывают отчасти с тем, что с весны этого года энергетики не могут штрафовать физлица и управляющие компании за просрочку платежей. Мораторий действует до конца 2020 года.

"Снизился уровень оплаты групп потребителей, на которые продолжает действовать мораторий на взыскание штрафов и ограничение режима потребления за неоплату - население, управляющие компании, ТСЖ", - пояснили ТАСС в ассоциации. Так, уровень оплаты населения в октябре 2020 года составил 98,5% против 101,2% годом ранее, в категории УК и ТСЖ - 90,9% против 97,1% годом ранее.

Рост задолженности за электроэнергию среди населения и предприятий малого и среднего бизнеса отмечают и в "Т Плюс". Глава энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков в интервью "Ведомостям" говорил, что в октябре 2020 года уровень неплатежей среди потребителей его компании вырос на 12%.

Некоторые энергокомпании отмечают прямую связь снижения собираемости платежей с ужесточением ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса в регионах. Так, в МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") рост неплатежей в категории прочих потребителей зафиксировали начале ноября, однако уже к середине месяца ситуация стабилизировалась. "Но четкая зависимость собираемости от введения ограничительных мер наблюдается", - считают в МОЭК.

Не видят ухудшения платежной дисциплины в последние месяцы, как выяснил ТАСС, только в "Энел Россия" и "Русгидро".

Негативные последствия

Российские энергетики столкнулись с резким снижением собираемости платежей за потребленные энергоресурсы весной этого года, когда в России был введен режим нерабочих дней. Он действовал с апреля до середины мая. Ситуация начала стабилизироваться, как показывает статистика, только со смягчением ограничительных мер.

Так, в апреле 2020 года уровень оплаты за потребленные энергоресурсы в России упал на 7,4% в годовом выражении, в мае - на 7,2%, а в июне уже только на 4,2%, сообщили ТАСС в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. При этом в июле-сентябре россияне платили за свет и тепло на уровне прошлых лет.

Снижение собираемости платежей за электро- и теплоэнергию может негативно сказаться на финансировании инвестиционных и ремонтных программ в отрасли, предупреждают в ассоциации "Совет производителей энергии". Как следствие, это может привести к росту аварийности на объектах и снижению уровня надежности энергоснабжения потребителей. Генерирующие компании также могут столкнуться с резким увеличением кредитной нагрузки и ростом задолженности перед поставщиками топлива, что может сказаться на бесперебойной работе электростанций, обеспокоены в СПЭ.