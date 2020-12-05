Киевская фабрика уничтожила партию елочных игрушек с логотипом "Армия России"

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области прекратила производство игрушек с логотипом "Армия России" после того, как данный факт обрел общественный резонанс. Об этом сообщил в субботу и. о. председателя правления фабрики Павел Гусаков.

"Основой конфликта стали шарики с логотипом российской армии, которые посетители увидели во время экскурсии на фабрике. Так как сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, то начали его (заказа - прим. ТАСС) выполнение без всякого сомнения", - написал он на странице в Facebook. Гусаков добавил, что из-за конфликтной ситуации он вмешался в производство и отклонил данный заказ. По его словам, в настоящее время этот тираж игрушек уничтожен.

"В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка", - признал руководитель фабрики. Часть продукции, уточнил он, предприятие поставляло в Россию, заказы размещались через электронную систему, что позволяло оптимизировать и ускорить выполнение заказов в сжатые сроки.

После государственного переворота и силового отстранения от власти в 2014 году президента Виктора Януковича новая администрация во главе с президентом Петром Порошенко начала полномасштабную кампанию по искоренению в стране всего советского и российского наследия. В 2015 году был принят закон о "декоммунизации" украинского общества, осуждающий коммунистический режим, запрещающий пропаганду и символику советского периода.

После этого в стране начали массово сносить памятники и переименовывать географические названия, которые хоть как-то напоминали о советском прошлом или о связях с Россией. Одновременно начали вводить запреты на распространение российский литературы, показ российских фильмов, выступления российских артистов.