Восстановить сеть PickPoint после атаки хакеров планируют 7 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Постаматная сеть сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint будет полностью восстановлена в понедельник. Компания выплатит компенсацию за украденные посылки, заявила в субботу генеральный директор Надежда Романова.

Ранее в пресс-службе компании сообщили, что 4 декабря около четверти сети сервиса пострадало из-за атаки хакеров.

"Проблема на сегодня до конца еще не решена, мы работаем над восстановлением сети. <...> Рассчитываем, что к концу выходных 95% сети будет восстановлено, оставшиеся пять процентов будут восстановлены в понедельник, - сказала она в эфире телеканала "Россия-24". - Да, у нас есть часть терминалов, из которых были похищены посылки. Мы, естественно, компенсируем все затраты владельцам посылок, которые были утрачены, то есть стопроцентная компенсация всех заказов будет".

PickPoint - сервис по доставке товаров из интернет-магазинов через постаматы. По собственным данным компании, PickPoint обеспечивает 80% трафика заказов онлайн-ретейлеров через этот канал доставки.