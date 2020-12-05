Источник: связанная с Вексельбергом компания оспорит решение суда о заморозке активов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Зарегистрированная на Панаме компания Lamesa Holding S. A., связанная с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом, обжалует решение суда Швейцарии, который в середине ноября отклонил ее иск о разморозке активов, принадлежащих бизнесмену. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к группе "Ренова".

Ранее австрийская газета Tages-Anzeiger сообщила, что суд в Цюрихе признал законной блокировку швейцарских счетов Вексельберга и принял таким образом решение в пользу ответчика - швейцарского частного банка Julius Baer, признав заморозку законной. По данным газеты, Lamesa требовала восстановить доступ к ценным бумагам, номинированным в долларах США, которые находятся на счету в банке Julius Baer. Эти активы необходимы бизнесмену для выплаты кредита на $160 млн, указывала Tages-Anzeiger.

"Насколько я знаю от адвокатов, Lamesa будет это решение оспаривать", - сказал собеседник ТАСС. На это у компании есть 30 дней, суд решение вынес 16 ноября. При этом он добавил, что "никакого ущерба бизнесу Виктора Вексельберга это решение не принесет", так как бизнесмен является всего лишь одним из бенефициаров Lamesa.

США в начале апреля 2018 года ввели санкции против РФ, в частности внесли в черный список бизнесмена Виктора Вексельберга и контролируемую им группу "Ренова". Гражданам и компаниям США запрещается любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказывается взаимодействие с ними и резидентов других стран. Вексельберг позднее направлял ходатайство об отмене санкций в отношении него в OFAC, назвав их незаконными и несправедливыми.