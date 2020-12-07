Ростех ведет разработку батареи для экзоскелета экипировки "Сотник"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ростех работает над решением вопроса по созданию батареи для активного экзоскелета, который будет включен в экипировку будущего "Сотник". Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Ранее сообщалось, что пока создание батареи для активного экзоскелета, входящего в комплект солдата будущего "Сотник", затруднительно. "Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует<...> и мы ее сейчас пытаемся решить. Над этой темой работают. Что-то может быть будем докупать", - сказал Чемезов.

Глава госкорпорации подчеркнул, что активный экзоскелет очень помогает солдату. "Военнослужащий при помощи активного экзоскелета способен нести до 60 кг груза. Энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15%, нагрузка на опорно-двигательный аппарат - на 50%. Точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20%. То есть, такой экзоскелет - серьезная поддержка и помощь солдату", - отметил он.

В декабре 2019 эксперты ЦНИИточмаш (входит в Ростех), где занимаются разработкой перспективной боевой экипировки "Сотник", сообщили, что в ближайшие два-три года в серийное производство выйдут пассивные экзоскелеты для переноски тяжестей без источников питания, а в пределах четырех-шести лет может начаться производство активных экзоскелетов.

Тогда же в Ростехе напомнили, что уже разработанный образец силового пассивного экзоскелета, помогающий нести тяжести, прошел испытания в боевых условиях, в частности в операции в Сирии. В пресс-службе не исключили, что экзоскелет войдет в боевую экипировку третьего поколения "Сотник".