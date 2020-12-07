"Ъ": Россия не смогла достичь целей импортозамещения продуктов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия не смогла заменить поставки основных категорией импортных продуктов за счет внутреннего производства в рамках целевых показателей стратегии импортозамещения. Об этом написала газета " Коммерсантъ " со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

В августе 2014 года было введено эмбарго на ввоз в РФ ряда товаров из стран Евросоюза (ЕС). Тогда объем продуктов планировалось заместить согласно стратегии импортозамещения, принятой в 2012 году и рассчитанной до 2020 года.

Так, согласно результатам исследования, объем импорта молочной продукции удалось сократить на 20% вместо запланированных ранее 30%, плодоовощной продукции - на 11% (вместо 30%). Непосредственно ввоз овощей снизился на 27%, тогда как должен был снизиться на 70%.

Более оптимистичной сложилась ситуация с объемом импорта мяса, который сократился на 65%, что на 2,8 п. п. меньше целевых показателей. По данным главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, слова которого приводит издание, в 2020 году Россия ввозила менее 600 тыс. тонн мяса, тогда как в 2000-х годах речь шла о 2,5-3 млн тонн. Кроме того, выросло производство рыбы: в 2019 году в стране было произведено 4,21 тонны лососевых против 3,68 тонны в 2013 году.

По данным НРА, внутреннее производство запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объем импорта из стран, которые не попали под санкции. Однако импорт такой продукции по-прежнему высок и составляет 30% против 38% в 2013 году. Агентство отметило, что во многом поставки продуктов из ЕС были замещены импортом из Белоруссии, которая стала основным поставщиком мяса и молочной продукции. В то же время ряд продукции из стран, попавших под санкции, заменили ввозом продуктов из третьих стран. Так, например, поставки норвежской рыбы заменили поставки из Чили и с Фарерских островов, а Эквадор стал основным поставщиком фруктов в России.