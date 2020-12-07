Трутнев: достроить аэровокзал в Южно-Сахалинске планируется на средства частного инвестора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Завершение строительства аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске станет возможным после привлечения дополнительного финансирования. Недостающие средства планируется привлечь с помощью частного инвестора, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время рабочего визита на остров.

"Мы обсудили с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, что для достройки необходимо привлекать частного инвестора. Тогда можно надеяться на то, что объект будет достроен, для этого не нужно больше тратить бюджетные деньги. А что касается невыполнения сроков работ и увеличения стоимости, то этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов", - рассказал вице-премьер.

Строительство аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска началось в конце 2017 года. Первоначальная стоимость проекта была оценена в 6,7 млрд рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета. Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Изначально областные власти сообщали, что объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году, затем срок сдачи перенесли. На изменение сроков сдачи повлияла недостаточно качественная отработка проекта, из-за которой субподрядчик вынужден был приостанавливать работы в связи с обнаружением неучтенных в проекте сетей. Вторая причина - законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию.

Аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) является международным аэропортом федерального значения. Он расположен на территории Южно-Сахалинского городского округа в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, осуществляющих рейсы в десять городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая чартерные туристические рейсы. Однако существующее здание аэровокзала не отвечает требованиям строительных норм и правил по сейсмичности и не подлежит реконструкции.