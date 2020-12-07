В ОНФ раскритиковали текущую редакцию законопроекта о такси

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Активисты ОНФ считают, что принятие законопроекта о такси в текущей редакции приведет к негативным последствиям для отрасли, в том числе к росту тарифов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ОНФ.

"Если проект закона о такси, который готовят в Госдуме ко второму чтению, будет принят в нынешней редакции, это приведет к серьезным негативным последствиям. В частности, установление государственного регулирования тарифов в городах федерального значения, требования к наличию желтых номеров, цвету кузова автомобиля, запрет на работу без посредничества агрегаторов заставит большое число самозанятых уйти с рынка. Те, кто подрабатывает извозом в свободное время, не потянут эти расходы и не смогут выполнить требования, что лишит их семьи дополнительного заработка, а цены на услуги такси неизбежно вырастут", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что до 50-60% водителей легкового такси в стране являются самозанятыми - они занимаются извозом нерегулярно на собственных автомобилях. "Эти люди с большим трудом смогут выполнить требования законопроекта о такси или не смогут вовсе. Уход с рынка большого числа самозанятых приведет к тому, что цены на услуги такси вырастут, особенно в часы пик, когда именно за счет большого количества подработчиков удается удерживать тариф. Или же водители перейдут в нелегалы", - говорится в пресс-релизе.

В Народном фронте считают, что заставит уйти в тень многих перевозчиков "требование оснастить автомобиль устройствами контроля внимания, усталости, времени работы и отдыха".

По мнению экспертов ОНФ, абсурдным выглядит запрет на управление такси для водителей, которые имеют более трех неуплаченных административных штрафов за нарушения ПДД за предшествующий год. "Из документа следует, что важен не факт совершения таксистом правонарушений, а лишь его аккуратность в оплате квитанций. То есть водитель, который регулярно превышает скоростной режим, нарушает правила парковки и разметки, но при этом исправно платит штрафы, с точки зрения авторов законопроекта, менее опасен на дороге, чем тот, кто случайно допустил три нарушения за год и не заплатил за это", - говорится в пресс-релизе.

Также в ОНФ уверены, что нужно исключить и положения законопроекта, которые допускают государственное регулирование тарифов такси на территории городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. "Эксперты Народного фронта выступили против принятия законопроекта во втором чтении в такой редакции и направят в Госдуму свои предложения по его корректировке", - подчеркнули в Народном фронте.

Дебаты о такси

Законопроект о такси был принят в первом чтении в декабре 2018 года, однако дальнейшая работа над ним затянулась. В частности, споры возникли вокруг регулирования деятельности агрегаторов такси, а также по поводу необходимости установки в машинах тахографов и таксометров. С этим была связана критика со стороны Главного правового управления Администрации президента РФ, согласно одному из отрицательных отзывов, это возлагает на перевозчиков "значительные дополнительные расходы".