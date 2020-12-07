МТС запустил на второй линии Петербургского метрополитена сеть 5G-Ready

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Мобильный оператор МТС запустил на второй (синей) линии Петербургского метрополитена сеть 5G-Ready. Компания планирует покрыть всю территорию подземки города высокоскоростным мобильным интернетом к концу 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба администрации губернатора города.

"На синей ветке Петербургского метрополитена начала работать мобильная сеть нового поколения стандарта 5G-Ready компании МТС. На всем протяжении линии будет обеспечена стабильная голосовая связь и скоростной интернет со средней скоростью до 100 Мбит/с, - говорится в сообщении. - При массовом внедрении стандарта 5G компания оперативно развернет сеть нового поколения на всей территории метро".

Планируется, что в первой половине 2021 года сеть 5G-Ready МТС появится на четвертой (оранжевой) ветке Петербургского метро. В большинстве тоннелей метрополитена связь МТС 5G-Ready заработает к концу следующего года.

Развертывание сетей 5G-Ready в городском транспорте проводится по проекту "Умный город". "Появление в метро самой современной в России сети связи - это большой шаг в развитии наших программ по созданию "умного города". Вместе с компаниями, которые идут в ногу со временем или опережают его, мы делаем Петербург цифровой столицей России. Наши жители могут стать первыми пользователями стремительно развивающихся технологий", - привели в пресс-службе слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Ведомственный проект Минстроя РФ "Умный город", направленный на цифровизацию городской среды, был запущен в России в 2018 году. С 2019 года он реализуется по нацпрограмме "Цифровая экономика" и нацпроекту "Жилье и городская среда". В рамках проекта "Умный город" в Петербурге функционируют "интеллектуальные" остановки, подземные парковки, а также Единая карта петербуржца, позволяющая идентифицировать личность владельца, осуществлять автоматизированные платежи, включая оплату проезда в общественном транспорте.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе. В среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Подземка состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км.