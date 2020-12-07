РБК: цены на говядину в России установили новый рекорд

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Цены на говядину в России за девять месяцев этого года выросли на 17,5% и установили новый рекорд. Об этом пишет в понедельник РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков.

"Производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев 2020 года выросли на 17,5%. Цены на говядину поступательно росли весь 2019 год, небольшая коррекция наблюдалась с февраля по май 2020 года, во время первой волны пандемии, после чего цены снова взлетели и к концу сентября превысили уровень января", - сообщила РБК исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

По данным Минсельхоза, оптовые цены на говядину у производителей действительно подросли. Ведомство в материалах указывает, что у сельхозпроизводителей средневзвешенная цена на полутушу говядины по состоянию на 25 ноября составила 243,87 тыс. рублей за 1 тонну, что почти на 6% больше, чем в конце ноября 2019 года, и на 8% - чем в конце ноября 2018 года. Как пишет РБК, последние доступные сведения Росстата о розничных ценах также говорят о подорожании говядины. В октябре текущего года 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице стоил в среднем 356,8 рубля, что на 3% больше, чем годом ранее. Цена бескостной говядины в рознице составила 503,4 рубля за кг, что так же на 3% больше, чем в 2019 году, что является максимальным значением по крайней мере с 2017 года.

Это более дорогой продукт для потребителей по сравнению с другими видами мяса. Как следует из данных Росстата, в октябре 1 кг говядины (без костей) в рознице стоил на 41% дороже свинины (356,5 рубля) и в 3,6 раза дороже курицы (140,6 рубля). По пищевой ценности говядина существенно превосходит мясо птицы и свинину, но из-за высокой стоимости ее доля в рационе россиян снижается, отмечает Лучкина.

Как сообщили РБК в Национальной мясной ассоциации, рост цен связан в том числе с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля. При этом собственное производство говядины в РФ растет медленно: по оценке ассоциации, в стране в 2020 году будет произведено около 1,65 млн тонн говядины, что лишь на 1,5% больше, чем в 2019 году. Собственное производство говядины не закрывает потребности страны: годовое потребление оценивается в 2 млн тонн, большая часть импорта поступает из Белоруссии, отметил в беседе с изданием руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В январе-сентябре этого года в Россию завезли, по информации Федеральной таможенной службы, 192,1 тыс. тонн свежего, охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого скота, из них Белоруссия поставила 71,8 тыс. тонн, Парагвай - 51,3 тыс. тонн, Бразилия - 40,2 тыс. тонн.

По данным РБК, способствовать увеличению цен может изменение таможенного регулирования для импортной говядины. Правкомиссия одобрила в начале ноября отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в РФ мяса крупного рогатого скота и введение "плоской" ставки таможенной пошлины 27,5%. В текущем году квота на ввоз говядины составляет 570 тыс. тонн, но поскольку в отношении некоторых стран - США, весь ЕС, Украина и др. - введено продэмбарго, всего другие страны могут завезти в РФ 417 тыс. тонн говядины по льготной ставке в 15%. При ввозе сверх установленных объемов продукция облагается пошлиной по ставке 50%, а развивающиеся страны пользуются преференцией и при ввозе мяса по тарифной квоте платят только 75% ставки, то есть около 11,25%.