В Минсельхозе не ожидают роста цен на мясо при переходе к "плоской" пошлине в 2022 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не ожидает роста цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к "плоской" пошлине в 2022 году. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз не ожидает роста оптовых и розничных цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к "плоской" пошлине, который планируется в 2022 году", - отмечается в сообщении.

7 декабря РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков сообщил, что говядина в России за январь - сентябрь 2020 года подорожала на 17,5%, установив новый рекорд цен.

Как отметили в министерстве, в 2020 году динамика цен сельхозтоваропроизводителей на говядину сопоставима с инфляцией. По данным Минсельхоза на 2 декабря, стоимость мяса крупного рогатого скота (говядина и телятина) с начала года увеличилась на 3,8%, до 243,91 руб./кг. При этом за месяц динамика составила +0,1%. Стоимость крупного рогатого скота для убоя зафиксирована на уровне 120,52 руб./кг, динамика к началу года составила 0,4%, при этом за последнюю неделю цена снизилась на 0,8%.

В Минсельхозе подчеркнули, что стоимость говядины на внутреннем рынке в значительной мере зависит от сложившейся мировой конъюнктуры. При этом в министерстве отметили, что в долларовом эквиваленте в России она значительно ниже, чем в других странах - производителях. В частности, по данным Национальной мясной ассоциации, 30 ноября 2020 года цена на российскую говядину в полутушах составила $3,16 за 1 кг, в США - $3,82 за 1 кг, ЕС - $4,28 за 1 кг и Уругвае - $3,88 за 1 кг.

Развитие мясного скотоводства в России в дальнейшем позволит снизить зависимость от мировых колебаний цен на эту продукцию, как это произошло на рынке мяса птицы и свинины, считают в министерстве. Росту производства в мясной отрасли способствует комплекс мер господдержки, реализуемый Минсельхозом России. Также ключевыми факторами, определяющими положительную динамику в этой сфере, являются формирование современной племенной базы и укрепление ветеринарной защиты, говорится в сообщении.