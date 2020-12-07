В "Транснефти" сообщили, когда могут завершить выплату компенсаций за загрязненную нефть

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" планирует завершить выплату компенсаций за загрязненную нефть в нефтепроводе "Дружба" к середине 2021 года. Об этом сообщил первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в ходе телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

"По загрязненной нефти на текущую дату мы выплатили $143,6 млн для наших грузоотправителей. Эта работа продолжается, это, по нашей оценке, больше половины [общей суммы компенсации], - сказал Гришанин. - В целом работа закончится к середине следующего года".

Он добавил, что компания рассчитывает урегулировать спор по существенному объему компенсации с еще одним грузоотправителем до конца 2020 года.

В апреле 2019 года в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.