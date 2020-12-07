На Сахалине через 10 дней начнется конкурс на завершение строительства аэропорта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Конкурс на окончание строительства аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска (Хомутово) начнется через 10 дней. По его условиям подрядчик будет обязан окончить строительство за 18 месяцев, сообщил в понедельник на пресс-подходе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"По аэропорту в ближайшие неделю - 10 дней мы объявим о проведении конкурентных процедур, связанных с завершением процедур подготовительных с тем, чтобы через 18 месяцев после заключения договора с новым инвестором и совладельцем аэропорта завершить полное строительство. Это будет современный аэропорт с современным аэровокзалом", - сказал Лимаренко.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что на Дальнем Востоке будет вестись программа реконструкции и строительства взлетно-посадочных полос.

Глава Сахалинской области добавил, что в регионе планируется также строительство нескольких технопарков, в том числе аграрной направленности. Средства на это выделят частные инвесторы, а Корпорация развития Дальнего Востока поможет в финансировании инженерной подготовки объектов. "У нас общий объем инвестиций в разные проекты [составляет] около 800 млрд [рублей], это индустриальный парк, парк стройматериалов, агропромышленный парк, новый проект, которым мы сейчас занимаемся вместе с Минприроды РФ, - экологический парк, где будет переработка вторсырья", - сообщил Лимаренко.

Строительство аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска началось в конце 2017 года. Первоначальная стоимость проекта была оценена в 6,7 млрд рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета. Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Изначально областные власти сообщали, что объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году, затем срок сдачи перенесли. На изменение сроков сдачи повлияла недостаточно качественная отработка проекта, из-за которой субподрядчик вынужден был приостанавливать работы в связи с обнаружением неучтенных в проекте сетей. Вторая причина - законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию.

Об аэропорте

Аэропорт Южно-Сахалинск является международным аэропортом федерального значения. Он расположен на территории Южно-Сахалинского городского округа в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, осуществляющих рейсы в десять городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая чартерные туристические рейсы. Однако существующее здание аэровокзала не отвечает требованиям строительных норм и правил по сейсмичности и не подлежит реконструкции.