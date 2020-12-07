"Сбер" покажет картины из Третьяковской галереи в мобильном приложении

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Шедевры из коллекции Третьяковской галереи покажет "Сбер" своим клиентам, которые используют мобильное приложение "СберБанк Онлайн". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе финансовой организации.

"Сразу два набора приветственных заставок с шедеврами Третьяковской галереи появились в мобильном приложении в рамках проекта "Художники в СберБанк Онлайн": теперь каждый пользователь может самостоятельно обновить приветственный экран, установив наборы заставок "Русская классика" и "Живопись XX века", - рассказали в пресс-службе. Здесь убеждены, что в финансовых приложениях "есть место и для искусства".

В частности, при каждом входе пользователям предложат один из 15 шедевров русской классической живописи. "Среди них полотна Венецианова, Айвазовского, Шишкина, Саврасова, Васнецова, Левитана, Кустодиева и других классиков позапрошлого столетия", - продолжили в пресс-службе банка. А вот в части живописи прошлого века собраны работы выдающихся авангардистов: это Кандинский, Малевич, Гончарова, Попова и Экстер.

Ранее банк уже предлагал пользователям увидеть картины знаменитых художников. "Первые две серии проекта "Художники в СберБанк Онлайн" были приняты очень хорошо, и мы рады объявить о его продолжении. Спасибо, что в этом нас поддерживают такие важные художественные институции как Третьяковская галерея", - сказал директор дивизиона "Цифровая платформа" банка Алексей Круглов.

В свою очередь генеральный директор галереи Зельфира Трегулова подчеркнула, что выбранные кураторами музея и специалистами банка шедевры Третьяковской галереи "формируют культурный код человека русской ментальности". "Благодаря проекту в мобильном приложении СберБанк Онлайн познакомиться с картинами смогут как те, у кого есть возможность посетить Третьяковку и увидеть подлинники своими глазами, так и те, кто по разным причинам не планирует пока поход в музей", - цитирует Трегулову пресс-служба "Сбера".

В текущем году в рамках совместного проекта банк и галерея выпустили два фильма, посвященных коллекциям классики и авангарда Третьяковки с участием известных артистов - Сергея Шнурова и Константина Хабенского. "Онлайн-экскурсии вышли в период пандемии в онлайн-кинотеатре Okko, собрав на различных платформах около 1,5 млн просмотров, а в рамках проекта "Художники в СберБанк Онлайн" Сбер продолжает знакомить широкую аудиторию с искусством при взаимодействии с сервисами банка и всей экосистемы", - заключили в пресс-службе.