Почти 14 тыс. семей взяли на Дальнем Востоке льготную ипотеку под 2%

ТАСС, 7 декабря. Участниками программы "Дальневосточная ипотека" стали более 13,7 тыс. семей, общая сумма выданных банками средств составила 48,9 млрд рублей с начала действия госпрограммы. Об этом в понедельник сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в своем аккаунте в Instagram.

"Более 13,7 тыс. семей уже воспользовались такой господдержкой и купили новое жилье. Общая сумма ипотечных кредитов составила 48,9 млрд рублей", - написал Мутко.

Он отметил, что больше всего кредитов по ставке 2% выдано в Приморском крае, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае. При этом, по его словам, очень важно, что недавно было принято решение распространить программу не только на покупку строящегося жилья, но и на вторичный рынок в Магаданской области и Чукотском автономном округе. "Сейчас есть банки, которые опустили процент еще ниже. У регионов Дальнего Востока большой потенциал для развития жилищной сферы, который необходимо и дальше развивать через привлечение инвесторов", - подчеркнул Мутко.

О введении льготной ипотеки на первичное жилье для жителей Дальнего Востока президент России Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года вышло постановление правительства РФ об условиях программы такой ипотеки для молодых семей со ставкой в 2%. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком до 18 лет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ, которое вносит изменения в условия действия программы "Дальневосточная ипотека". Согласно документу, в Магаданской области и Чукотском автономном округе в рамках действия программы можно купить жилье на вторичном рынке на всей территории регионов. Раньше это возможно было сделать исключительно в сельской местности.