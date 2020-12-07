Акции Сбербанка обновили максимум за 2,5 года на фоне публикации отчетности

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций Сбербанка на Мосбирже превысила отметку в 275 рублей за акцию и обновила максимум более чем 2,5-летней давности на фоне публикации банком отчетности за 11 месяцев 2020 года. По мнению аналитиков, причина в высокой рентабельности капитала, которую демонстрирует банк, несмотря на падение курса рубля и влияние пандемии на экономику.

Сбербанк опубликовал отчетность в 10:00 мск 7 декабря. На этот момент акция банка стоила на Мосбирже 269,2 рубля. Через полчаса цена выросла до 273,17 рубля, а к 15:30 мск составила 275,74 руб. - это максимальный показатель за период с 13 марта 2018 г., когда цена доходила до 275,93 руб. за акцию.

"Банк сохранил высокую рентабельность капитала на уровне чистой прибыли. Несмотря на ослабление рубля и проблемы второй волны пандемии, объем просроченной задолженности в кредитном портфеле не растет, даже немного снизился, при этом банк увеличивает процентную маржу - соответственно ускоряется прибыль. За последние месяцы банк может отчитываться о больших прибылях, чем за аналогичные месяцы предыдущего года, а значит, будут больше дивиденды", - прокомментировал ТАСС изменения на бирже инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер также обратил внимание на высокую рентабельность, показанную Сбербанком. При этом он объяснил, почему биржевые игроки не отреагировали на снижение чистой прибыли банка за январь - ноябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Основная причина роста акций в том, что рентабельность капитала за месяц составила более 20%. Что касается снижения чистой прибыли за 11 месяцев, то биржа реагирует не на снижение или повышение прибыли, а на ожидания. Никто и не ожидал, что показатели за этот год вырастут на фоне того, что происходило", - сказал он ТАСС.

Отчет Сбербанка

Согласно отчету, чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - ноябрь снизилась на 11,67%, до 719,1 млрд рублей. При этом в ноябре банк заработал чистую прибыль в размере 78 млрд рублей, рост составил 4,4% в годовом выражении. Рентабельность капитала за месяц составила 20,2%, а рентабельность активов - 2,9% в годовом выражении.

Кредиты населению за январь - ноябрь выросли на 16,2%, компаниям - на 15,7%. Объем средств физических лиц в банке за 11 месяцев вырос на 9%, юрлиц - на 18,2%.

"Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 11 месяцев 2019 года и составил 1 трлн 311 млрд рублей. Рост чистого процентного дохода в ноябре превысил 15% год к году благодаря высоким темпам кредитования и понижению регулятором ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов. Одновременно с этим эффект от снижения стоимости фондирования становится менее значимым при продолжающейся переоценке кредитного портфеля", - комментируют в Сбербанке.

Чистый комиссионный доход вырос на 8,4%, до 454 млрд рублей в результате роста доходов от расчетных операций и эквайринга, а также доходов от операций клиентов на финансовых рынках. "В ноябре чистый комиссионный доход замедлил рост на фоне общего снижения потребительской активности в связи с пандемией", - указано в материалах банка.

Операционные расходы Сбербанка в январе - ноябре 2020 года составили 550,9 млрд рублей, увеличившись на 3,9% относительно 11 месяцев прошлого года. Отмечается, что доходы от восстановления резервов по ссудам и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в ноябре составили 10,1 млрд рублей, что обусловлено укреплением рубля по отношению к основным валютам.

Ключевые показатели ноября

В ноябре Сбербанк нарастил средства физических лиц по РСБУ на 1,1% без переоценки (до 14,86 трлн рублей). Розничный портфель банка вырос на 2,1%. За месяц выдано более 468 млрд рублей, из них более половины - ипотека. Кредитный портфель юридических лиц вырос на 0,8% без учета валютной переоценки, при этом в Сбербанке отмечают, что положительная динамика портфеля сохраняется с середины текущего года.

Средства клиентов в ноябре выросли на 1,0% без учета валютной переоценки, сообщается в отчете.

"В ноябре "Сбер" сохранил высокую рентабельность капитала на уровне 20,2%, несмотря на общее замедление потребительской активности. Ежегодная акция "Сбера" "Зеленый день" привлекла более 7 млн клиентов и поддержала положительную динамику розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов. При этом рост расходов оставался на низком уровне, составив всего 3% год к году. Важнейшим событием ноября стала презентация новой стратегии "Сбера" до 2023 года, в рамках которой мы рассказали об амбициозных целях по построению интегрированной экосистемы, включающей финансовые и нефинансовые продукты и сервисы", - говорит финансовый директор Сбербанка Александра Бурико, ее цитирует пресс-служба банка.