Путин 8 декабря проведет совещание по развитию железнодорожной отрасли

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, 8 декабря, проведет совещание по вопросам развития железнодорожной отрасли. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, подтверждаю", - сообщил он. Отвечая на вопрос, ожидать ли на совещании выступления нового министра транспорта Виталия Савельева, представитель Кремля сказал: "Не все будет в открытом режиме".

По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за 8 месяцев 2020 года снизился на 4% и составил 1 трлн 664,6 млрд т/км. Сокращение наблюдается и в пассажирских перевозках. Так, перевозки пассажиров на сети РЖД в ноябре 2020 года сократились на 28,4% (до 68,1 млн человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот на сети РЖД с начала года снизился на 41,5% по сравнению с данными за период с января по ноябрь 2019 года.