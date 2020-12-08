Эксперт подсчитал, сколько стоит салат "Оливье" в 2020 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость салата Оливье на семью из четырех человек в среднем по России за год выросла на 1% и составила 312,37 рублей. Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

В состав салата, по расчетам Руспродсоюза, вошли картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г), а также зеленый горошек (380 г) и свежие огурцы (400 г). Данные получены на основе информации участников Руспродсоюза.

"Стоимость основных ингредиентов главного новогоднего салата изменилась следующим образом. Картофель за год вырос в цене с 21,4 руб./кг до 26,1 руб./кг", - сказал Леонов.

По его словам, морковь за год подорожала с 26,6 рублей за кг до 32,1 рублей за кг, лук - с 24,3 рублей за кг до 25 рублей за кг. Как отметил Леонов, за этот период десяток яиц подорожал на 0,38 рублей: с 65,37 рублей до 65,75 рублей, вареная колбаса - на 4,3 рублей: с 399,4 рублей за кг до 403,7 рублей за кг. Майонез вырос в цене с 177,2 рублей за кг до 189 рублей за кг, а консервированный горошек подорожал с 78,8 рублей за 500 гр до 84 рублей за 500 гр.

При этом, по данным Руспродсоюза, килограмм огурцов подешевел на 20 рублей: с 120,6 рублей за кг до 100,4 рублей за кг.

Таким образом, стоимость 500 грамм картофеля обойдется в 13,05 рублей, 200 грамм моркови - в 6,42 рублей, 100 грамм лука - в 2,5 рублей, четырех яиц - в 26,3 рублей, 300 грамм вареной колбасы - в 122,3 рублей, 200 грамм майонеза - в 37,8 рублей, 380 грамм зеленого горошка - в 63,84 рублей, а 400 грамм свежих огурцов - в 40,16 рублей. Стоимость салата составит 312,37 рублей против 309,178 годом ранее.