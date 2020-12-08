Реконструкция порта Корсаков на Сахалине потребует затрат около 90 млрд рублей

КОРСАКОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Затраты на реконструкцию порта Корсаков в Сахалинской области могут составить около 90 млрд рублей, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства области Сергей Олонцев во время рабочего визита в регион полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и в Арктике, вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева.

"На сегодня максимальные глубины у пирсов порядка 9,5-10 м, [этого] явно не достаточно, нам необходимы глубины до 21 м. И, соответственно, это будут большие объемы работ и по фарватеру, и по подходному пути, и по разворотному. О каких-то конкретных цифрах пока говорить рано, можно говорить про порядок цифр. В районе 90 млрд [рублей]", - сказал Олонцев, отвечая на вопрос о затратах на проект.

Он добавил, что в областном бюджете уже заложены средства на разработку проекта. Также предполагается, что в реконструкции поучаствуют частные инвесторы. По словам Олонцева, к концу 2024 года планируется приемка в порту Корсакова первых контейнерных грузов, доставленных по Северному морскому пути.

В конце сентября губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что на базе порта Корсаков планируется создать крупный логистический хаб Северного морского транспортного коридора. В рамках реализации проекта планируется увеличить общий грузооборот порта с 1,6 млн тонн в 2019 году до 30 млн тонн к 2030 году, в том числе контейнерных перевозок - с 1 млн тонн в 2019 году до 24 млн тонн к 2030 году. Также в районе порта планируется реализовать проект бункеровки судов сжиженным природным газом (СПГ).