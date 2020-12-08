Глава Сахалина предложил построить на острове экополис

ТАСС, 8 декабря. Правительство Сахалинской области предложит ВЭФ.РФ проект по созданию рядом с портом Корсаков экологически чистого города, заявил журналистам во вторник губернатор Валерий Лимаренко.

"У этого города могла бы быть площадь 1,2 тыс. гектаров, население 25 тыс. человек, около 1 млн кв. м жилья можно будет там построить. Эта интересная идея, с которой мы выходим в ВЭБ.РФ, и вместе будем делать мастер-план этого города. Будем делать международный конкурс, чтобы привлекать специалистов со всего мира", - сказал Лимаренко.

По словам главы региона, речь идет о строительстве города рядом с портом Корсаков, в инфраструктуре которого будут сосредоточены наиболее современные технологии, включая беспилотный транспорт. "Надо сказать, что такие прецеденты есть в мире, построено несколько таких городов в разных странах мира. В России мог бы возникнуть такой же город, и он бы был построен не за государственные деньги, а за деньги инвесторов", - сказал Лимаренко по итогам рабочей поездки в регион заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

По словам главы региона, предполагается, что город привлечет специалистов со всей России и поможет в развитии логистической отрасли на Сахалине.

В конце сентября 2020 года Лимаренко заявил, что на базе порта Корсаков планируется создать крупный логистический хаб Северного морского транспортного коридора. За счет реализации проекта планируется увеличить общий грузооборот порта с 1,6 млн тонн в 2019 году до 30 млн тонн к 2030 году, в том числе контейнерных перевозок - с 1 млн тонн в 2019 году до 24 млн тонн к 2030 году. Также в районе порта планируется реализовать проект бункеровки судов сжиженным природным газом.