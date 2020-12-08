Госдума приняла во втором чтении законопроект о федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении проект закона о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае, в котором обозначены особенности организации там публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности.

Федеральная территория "Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти, а также полномочия органов местного самоуправления. Это первый законопроект о федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.

Система органов публичной власти территории будет состоять из Совета федеральной территории "Сириус" как представительного органа, администрации как исполнительно-распорядительного органа и иных органов публичной власти, если их образование предусмотрено уставом территории. Возглавлять Совет будет председатель, а администрацию - ее глава. Поправками ко второму чтению была исключена такая должность, как "глава федеральной территории "Сириус", а также норма о "высшем должностном лице" территории.

Глава администрации будет входить в состав Совета федеральной территории по должности, при этом он не может занимать должность председателя Совета. Еще одной поправкой уточняется, что полномочия председателя Совета могут быть досрочно прекращены решением Совета "в связи с утратой доверия президента Российской Федерации на основании его представления".

Совет федеральной территории "Сириус" - представительный орган, который будет формироваться на пять лет в составе 17 членов, девять из них будут избираться. Трое назначаются президентом РФ, трое - правительством РФ, один - губернатором Краснодарского края. Поправками ко второму чтению подробно расписан порядок проведения выборов, который соответствует российскому избирательному законодательству. "Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам осуществляется политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также в порядке самовыдвижения", - говорится в тексте.

Экономическая самостоятельность

Федеральная территория "Сириус" будет экономически самостоятельной, у нее будет собственный бюджет, а также собственное имущество и имущественные права, в том числе передаваемые ей Российской Федерацией, Краснодарским краем, городом Сочи, в отношении которых органы публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляют полномочия собственника. Бюджет федеральной территории "Сириус" начнет формироваться с 2022 года. Перечень подлежащего передаче федеральной территории имущества формируется органами государственной власти и органами местного самоуправления на основе предложений, поступивших от администрации федеральной территории.

Правительство РФ по согласованию с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" будет утверждать программу ее развития. Кроме того, кабмином могут устанавливаться меры поддержки работающих на федеральной территории лиц, "включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным в целях создания и функционирования инфраструктуры".

Местоположение "Сириуса"

Речь идет о территории на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр "Сириус". Сейчас площадь городского округа Сириус 1 400 га. Населенный пункт находится в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу, окружен Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. На этой территории находятся спортивные объекты, отели, порт "Имеретинский" и железнодорожный вокзал.

Положения законопроекта допускают включение в состав территории искусственных земельных участков на примыкающих внутренних морских водах и в территориальном море РФ.