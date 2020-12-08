Греф считает, что пока рано обсуждать возможность возникновения "пузыря" на фондовом рынке

"Обсуждать очень рано возможности возникновения "пузыря" [на фондовом рынке]", - сказал он в ходе пресс-конференции.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не видит признаков перегрева на российском фондовом рынке, обсуждать возможность возникновения "пузыря" пока очень рано.

Греф отметил, что сейчас, действительно, значительные средства россиян направляются на фондовый рынок через брокерские счета и фонды из-за снижения доходности по банковским вкладам.

Вместе с этим глава Сбербанка считает, что, если человек не обладает достаточной компетенцией в инвестициях, ему следует воспользоваться услугами управляющих компаний.

"Все те люди, которые идут на рынок, они, конечно же, должны либо обладать собственной компетенцией по оценке рынка, то есть быть квалифицированными инвесторами, либо все-таки инвестировать в фонды и оправлять деньги управляющим компаниям, которые зарекомендовали себя длительным успешным опытом доходного управления активами", - сказал Греф.