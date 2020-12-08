Госдума одобрила во II чтении право кабмина давать отсрочку по уплате таможенных пошлин

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предусматривается передача полномочий по подтверждению оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате ввозных таможенных пошлин, а также оснований предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов на уровень правительства РФ. Документ был инициирован правительством.

Согласно законопроекту, таможенное декларирование, совершение иных таможенных операций в отношении товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС либо выпуск которых не произведен таможенными органами, что повлекло за собой неуплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, и которые обнаружены таможенными органами у лиц, приобретших эти товары на таможенной территории ЕАЭС - регулируется правом ЕАЭС, а не актами Минфина РФ.

Уточняются случаи, когда таможенные органы вправе проводить таможенный контроль в форме проверки таможенных и иных документов или сведений с проверкой таких документов через информационную систему таможенных органов без участия должностных лиц. Также определены случаи, при которых статистическая форма учета перемещения товаров не представляется: речь идет о товарах, перемещаемых физлицами, товарах, которые необходимо декларировать в соответствии с международными договорами, содержащие сведения, относящиеся к гостайне, а также об отдельных категориях товаров, определяемых правительством РФ.

Исключаются полномочия Минфина РФ по установлению требований, которым должна соответствовать российская организация для признания ее информационным оператором по обеспечению обменом документами и сведениями в электронной форме с использованием собственной информационной системы между заинтересованными лицами и информационной системой таможенных органов. При этом ФТС России наделяется полномочием по установлению порядка подключения информационной системы информационного оператора к информационной системе таможенных органов.