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Греф заявил о наличии желающих купить "дочку" Сбербанка на Украине

Глава госбанка сообщал ранее, кредитная организация планирует модификацию бизнеса в Европе, а также выход с рынка Украины

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сбербанк ведет переговоры о продаже своего дочернего банка на Украине, однако пока нет результатов. Об этом на пресс-конференции сообщил глава российского госбанка Герман Греф.

"Что касается выхода из Украины, мне нечего сообщить дополнительно. У нас постоянно ведутся переговоры, есть желающие купить наш банк, но пока мы не имеем никакого результата, к сожалению", - сказал он.

Ранее Греф заявлял, что Сбербанк планирует серьезную модификацию бизнеса в Европе, а также выход с рынка Украины.

Весной 2017 года по решению Совета национальной безопасности Украины против российского ПАО "Сбербанк" были введены санкции. Ему запрещено выводить средства за пределы страны, а госструктурам - размещать деньги на его счетах.

В августе 2020 года украинский государственный Ощадбанк, чье название на русский язык переводится как Сбербанк, объявил о победе над Сбербанком России в судебном разбирательстве за право использовать на Украине наименование "Сбербанк".

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