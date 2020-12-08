Ереванское метро возобновило работу после протестов сторонников оппозиции

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Ереванский метрополитен, который во вторник после полудня был парализован из-за акции протеста оппозиционных активистов, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.

"Нормальная работа ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна возобновилась в 16:00 (15:00 мск)", - написала она в Facebook.

Создавшие "Комитет за спасение родины" 17 оппозиционных партий устроили в субботу манифестацию у правительственной дачи Пашиняна, где в ультимативной форме потребовали от него до 8 декабря сложить полномочия. Они приняли совместное заявление о выдвижении на должность премьера бывшего главы кабинета, экс-министра обороны Вазгена Манукяна.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.