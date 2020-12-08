"Т Плюс" инвестирует 42 млрд рублей в цифровизацию бизнеса за пять лет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Генерирующая компания "Т Плюс" в ближайшие 4-5 лет инвестирует в проект цифровизации бизнеса 42 млрд рублей, из которых 12 млрд рублей компания привлекала в ВЭБ.РФ по программе льготного кредитования цифровых проектов. Об этом сообщил глава компании Андрей Вагнер на брифинге с журналистами.

"Мы вошли в программу ВЭБ.РФ - там есть схема льготного кредитования по цифровизации. И самый крупный пока заем у ВЭБ.РФ на эту тему случился в сторону "Т Плюс" - это 12 млрд руб., - сказал он. - Хорошая льготная ставка - минимум в два раза меньше, чем существующая - уже хорошо".

По словам Вагнера, на первом этапе проекта цифровизации бизнеса компания "Т Плюс" реализует программу "умный" город в тепле. Она позволит значительно сократить сроки включения отопления при переходе на осенне-зимний режим, позволит управлять схемой теплоснабжения городов из одного центра, контролировать потери в сетях и повышать эффективность бизнеса компании.

Первый такой проект уже реализован в Екатеринбурге, где отопление потребителям в этом году с началом холодов было подано за 4-5 дней, раньше на это уходило 2-3 недели. В других городах присутствия компании программу "умный" город в тепле планируется внедрить в течение 2-3 лет.

Также в рамках цифровизации бизнеса "Т Плюс" современные технологии управления будут внедрены в электросетевом и сбытовом сегментах. "К 2024-2025 году я думаю, из всех заделов, которые есть, мы точно будем одной из самых цифровых компаний", - сказал Вагнер.