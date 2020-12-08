Эксперты считают, что рубль к доллару может укрепиться к концу года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская валюта к концу 2020 года может укрепиться по отношению к доллару вплоть до 70 руб. при условии сохранения рыночного оптимизма, прогресса в "гонке вакцин", а также отсутствия новых геополитических рисков, считают опрошенные ТАСС эксперты. Евро при этом будет стоить немногим ниже 90 руб., также полагают они.

Доллар к рублю за последний месяц продемонстрировал существенное ослабление. И если в ноябре американская валюта поднималась выше 80 руб., то в декабре динамика изменилась - доллар отступил ниже 74 руб., установив минимумы с начала сентября. Поддержку рублю в последнее время оказывает рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район $49 за баррель, продемонстрировав с начала ноября рост более чем на 30%.

Такой динамике черного золота способствовала новость об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ на 0,5 млн баррелей в день с января 2021 года вместо 2 млн баррелей в день согласно предыдущим условиям соглашения, пояснил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Также на рынках сохраняется спрос на рисковые активы, включая валюты развивающихся стран. Это происходит на фоне ожидания восстановления мировой экономики, чему способствуют новости по разработке и тестированию вакцин. "Победа над пандемией коронавируса откроет мировой экономике возможности для дальнейшего восстановления. Спрос на риск также поддерживается макроэкономической статистикой", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Делает рубль сильнее и обратная динамика доллара на мировом рынке. "Доллар в первую неделю декабря достиг своего минимума к корзине основных мировых валют за 2,5 года. Помимо повышенного аппетита к риску у инвесторов, на курс американской валюты негативно повлияло и рассмотрение в Конгрессе США нового пакета экономических стимулов в размере $500 млрд. Обсуждается и более крупный пакет, внесенный на днях группой конгрессменов от двух партий на $908 млрд", - пояснил аналитик "Финама" Андрей Маслов.

Относительное санкционное затишье также поддерживает курс рубля. "Еще 6 ноября мы писали, что рубль без фундаментальных причин сильно отстал от валют других развивающихся стран из-за повышения премии за геополитическую неопределенность. На тот момент все негативные риски для рубля уже были учтены рынком, а сезонно высокие дивидендные выплаты и платежи по внешнему долгу прошли", - отметил аналитик "ВТБ капитал" Игорь Рапохин. Свое позитивное влияние оказывает и стабильный спрос на облигации федерального займа (ОФЗ), добавил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Прогноз до конца года

Долгосрочные перспективы рубля кажутся крайне туманными и зависят от траектории выхода российской и мировой экономики из "коронакризиса". Тем не менее, пока ситуация на рынке складывается благоприятно для валют развивающихся стран, считает Андрей Маслов. В "ВТБ капитал" также по-прежнему видят пространство для укрепления рубля на фоне продолжающейся позитивной динамики рисковых активов.

Тем не менее, потенциал дальнейшего укрепления рубля в декабре ограничен, считает Александр Бахтин. "На последние недели года приходится пик выплат по внешнему долгу российских компаний. Кроме того, спрос на валюту обычно возрастает ближе к концу года из-за опасений реализации каких-либо рисков в длинные январские праздники", - пояснил эксперт.

В "БКС мир инвестиций" считают, что если мировые рынки останутся около текущих уровней, в том числе нефтяной, а геополитическая ситуация не ухудшится, то курс рубля к доллару США к концу 2020 года сформируется в коридоре 75-78 руб., к евро - в диапазоне 89-92 руб. В случае сохранения оптимизма, в "Финаме" к концу года ожидают рубль у отметки в 70-72 руб. за доллар и ниже 90 руб. за евро. В Промсвязьбанке полагают, что к концу декабря пара доллар к рублю стабилизируется в районе 73,5-74 руб.

В "Ренессанс капитале" считают, что в следующем, 2021 году, при условии отсутствия существенных санкций со стороны США, Россия наряду с другими развивающимися странами останется привлекательной для международных инвесторов в среднесрочной перспективе. "Также в 2021 году мы ожидаем динамичного восстановления спроса на импорт - в том числе туристических услуг на фоне ожидаемого нами к середине года открытия границ. При этом поддержка рубля со стороны Банка России в 2021 будет меньше, чем в 2020 г. Эти два фактора будут сдерживать устойчивое укрепление рубля, несмотря на увеличение поступлений от экспорта", - рассказали экономисты Софья Донец и Андрей Мелащенко. По оценкам "Ренессанс капитала", курс доллара к рублю в среднем за 2021 год будет находиться на уровне 75,2 руб. или 76,1 руб. на конец года.