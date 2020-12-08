В Минфине заявили, что РФ и Нидерланды смогут продолжать обсуждение налоговых соглашений

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Подготовка законопроекта о денонсации налогового соглашения между РФ и Нидерландами займет два месяца, в это время переговоры могут продолжаться, сообщается в пресс-релизе Минфина России.

"При этом процесс подготовки законопроекта о денонсации до его внесения в Госдуму займет два месяца, в течение этого срока переговоры могут продолжаться", - говорится в сообщении.

"Сейчас уже запущен процесс денонсации. Последнее предложение, которое мы получали от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов экономической деятельности без реального экономического присутствия в Нидерландах", - отмечается в сообщении.

"В частности, любая холдинговая (инвестиционная) компания, большинство конечных бенефициаров которой не являются физическими лицами - налоговыми резидентами Нидерландов и (или) организациями, ведущими реальный бизнес в Нидерландах, по нашему мнению, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения. Других предложений мы не получали", - говорится в сообщении Минфина.

На прошлой неделе Минфин РФ объявил о начале разработки законопроекта о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. В министерстве отметили, что до этого между сторонами прошло несколько раундов переговоров по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Минфин предложил голландской стороне условия, аналогичные тем, которые уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались успехом. В свою очередь подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.

Позиция Нидерландов

Во вторник, 8 декабря, пресс-секретарь министерства финансов Нидерландов Ремко Раус заявил ТАСС, что Нидерланды не согласны с предложением России, касающемся изменений в налоговом соглашении, так как оно в недостаточной степени учитывает экономическую реальность.

По словам Рауса, голландская сторона выдвинула свои предложения с тем, чтобы "налоговое соглашение учитывало экономическую реальность и в то же время предотвращало деятельность, которая не вносит вклад в развитие экономики, в соответствии с голландской политикой по борьбе с уклонением от налогообложения". Переговоры, по словам представителя голландского министерства финансов, продолжаются.

В целом, обратил внимание он, Нидерланды готовы к пересмотру налогового соглашения и занимают конструктивную позицию.