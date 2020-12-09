Бюджет Хабаровского края на 2021 год приняли с дефицитом 7,5 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли в третьем и окончательном чтении бюджет региона на будущий год с дефицитом в размере 7,5 млрд рублей.

"К третьему чтению изменения в краевой бюджет не поступили. Общий объем доходов - 114,9 млрд рублей, общий объем расходов - 122,4 млрд рублей, дефицит краевого бюджета - 7,5 млрд рублей. На 2022 и 2023 годы объем доходов - 112,8 млрд рублей, дефицит бюджета составляет ноль рублей", - сказал на заседании думы председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Кирилл Цмакалов. Краевой закон приняли большинством голосов.

Краевой бюджет социально ориентированный. Средства будут направлены на выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет, региональную социальную доплату к пенсии, на единовременную поддержку при рождении первого ребенка, на предоставление жилых помещений детям-сиротам, на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. На развитие образования в регионе направят дополнительно 1,5 млрд рублей. По инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева предложено внести субсидию на ремонт пищеблоков в школах. В приоритете также развитие здравоохранения, сельского хозяйства, среднего и малого предпринимательства, строительство защитных сооружений от паводков, переселение граждан из аварийных домов, ремонт дорог. Как сообщалось ранее со ссылкой на первого зампредседателя Законодательной думы Сергея Зюбра, в настоящее время бюджет региона сбалансирован, средства на социальный блок не сокращены.

Социальная поддержка

Бюджет Хабаровского края на будущий год ориентирован на умеренное экономическое развитие, сообщил журналистам в среду врио губернатора региона Дегтярев.

"Мы приняли социально ориентированный бюджет. В нем 65% расходов направлены на поддержку людей. Мы оказываем ежегодно соцподдержку 400 тыс. гражданам и все выплаты, все пособия не только сохраняем в 2021 году, но часть и проиндексируем впервые с 2012 года. Мы нашли точки роста и точки восстановления экономики и на следующий год, пусть ненамного, но повысим доходную часть бюджета, она будет составлять более 80 млрд рублей. Кроме того, мы из федерального бюджета уже сегодня зафиксировали поддержку 35 млрд - это на 12% большем, чем в этом году. Поэтому можно назвать бюджет социально ориентированным бюджетом умеренного развития, несмотря на пандемию, несмотря на выпадающие доходы", - сказал Дегтярев.

Средства в будущем году будут вкладывать и в инвестиционные проекты, добавил Дегтярев, в том числе социально значимые. В частности, предполагается строительство трех детских садов в поселениях региона. В будущем году увеличивается и поддержка территориальных органов самоуправления до 100 млн рублей, расходы на благоустройство дворов до 100 млн рублей, будут приведены в порядок 59 пищеблоков в школах.

"План первоочередных действий по восстановлению экономики принят, но самое главное, на что мы ориентируем министров, - это взаимодействие с федеральными коллегами. Продолжим работу по включению краевых наших объектов в федеральные программы - по дорогам, затем - по ремонту и строительству новых школ, по поддержке учреждений культуры", - сказал Дегтярев.