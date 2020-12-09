Московские предприятия получат субсидии на 216 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Субсидии на возмещение затрат по лизингу, оплате процентов по кредиту, приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям получат 14 московских предприятий, общая сумма выплат составит 216 млн рублей, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Субсидии на возмещение затрат по лизингу, оплате процентов по кредиту, приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям получат еще 14 московских промышленных предприятий. Общая сумма выплат составит 216 миллионов рублей. В числе получателей субсидии - предприятия пищевой промышленности и оборонно-промышленного комплекса, строительные организации, производители высокотехнологичной продукции, отопительного оборудования, автомобильных комплектующих, изделий из бумаги и картона и другие", - говорится в сообщении.

На предприятиях, которым одобрены заявки на субсидии, работают около 17 тыс. человек. По итогам 2019 года эти компании принесли в бюджет Москвы около 4,3 млрд рублей налогов.

"Город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку: с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму 2,6 млрд рублей. С начала 2020 года субсидии были одобрены более чем 20 столичным промпредприятиям, общая сумма превысила 360 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Максимальный размер субсидии на оплату процентов по кредитам на приобретение оборудования для одного предприятия составляет 200 млн рублей в год. До 100 млн рублей в год предоставляется на возмещение части расходов по лизингу, а также на компенсацию почти половины затрат по присоединению объектов к системам инженерно-технического обеспечения или увеличению их технологических мощностей.